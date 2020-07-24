Son dakika haberleri... Hafik'te "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı
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Son dakika haberleri... Hafik'te "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Son dakika haberleri... Hafik'te
24.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:28

Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kadınlara yönelik önemli bir hizmete vesile olan iş insanı Yusuf Yılmaz'a teşekkür etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün yeniden ibadete açılmasının sevincinin yaşandığını da vurgulayan Ayhan, "Ülkemiz açısından önemli bir gündür. Hamdolsun Rabbimize, bugünleri bize gösterdi. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu açılışları, bu temel atmaları, bu güzellikleri daha da anlamlı hale getireceğiz." dedi.

Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral ise kadınlardan gelen talep üzerine iş insanı Yılmaz ile görüştüklerini belirterek, "Köy ziyaretleri sırasında ablalarımız, teyzelerimiz bize ufak bir sitemde bulundu. İlçeye geldikleri zaman çok büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler. Vakitlerini geçirecek yer bulamadıkları için yazın sıcağında kışın soğuğunda arabaların içinde vakitlerini geçiriyorlardı. Hayırsever iş insanımız Yusuf amca ile istişare ettik. Bu inşaatın başlamasına karar verdik." diye konuştu.

Yılmaz da konuşmasında merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Karşılıklı protokolün imzalandığı programda, edilen duanın ardından merkezin temeli atıldı.

Kadınların boş vakitlerini geçirecekleri sosyal ve spor alanlarının bulunacağı merkezde, Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli kurslar da düzenlenmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

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