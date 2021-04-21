Son dakika haberleri: Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Döner Sokakta seyreden Samet A. idaresindeki 06 ACZ 464 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa A. (32) idaresindeki plakasız motosiklet, çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Hakan A. (30) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi
Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi
Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Hakan Arslan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:24:35. #1.14#

title