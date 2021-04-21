Son dakika haberleri: Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Döner Sokakta seyreden Samet A. idaresindeki 06 ACZ 464 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa A. (32) idaresindeki plakasız motosiklet, çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Hakan A. (30) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek