Son dakika haberleri! Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Dirik (28) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Turan Mahallesi Akçakmak yolunda meydana geldi. Ercan Dirik yönetimindeki 45 AGR 735 plakalı motosiklet, Okçular Sokak'tan çıkış yapan İsa Sezer'in (50) kullandığı 45 RA 7314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Dirik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün savrulup bir iş yerinin duvarına çarptığı görüldü.