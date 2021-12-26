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Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar kent merkezi Maliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 ABJ 003 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan; Ferhat Yazıcı ve Fatih Mehmet Kaya'ya çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Fatih Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Ferhat Yazıcı'yı ise ambulansla Afyonkarahisar Sağlık bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, sürücüyü yakalama çalışması sürüyor.

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

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