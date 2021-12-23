Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde Yapraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki 48 SJ 029 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen araçtan fırlayan 1 aylık Miva Nisa Ekinci ile Elifnaz Köroğlu (25) hayatını kaybetti, sürücü Akgün ile Azra Ebrar Köroğlu (1) Aleyna Köroğlu (5) Medine Köroğlu (38) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kundağındaki Miva Nisa bebek ile Elifnaz Köroğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Son dakika haberi... HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ BEBEK, 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title