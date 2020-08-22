Son dakika haberleri... Hafif ticari araç tabelaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Hafif ticari araç tabelaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda bulunan tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Hafif ticari araç tabelaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
22.08.2020 02:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 03:41

Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda bulunan tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya Adana Karayolunun 38. kilometresi Sakyatan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (36) idaresindeki 80 HC 859 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonu önünde bulunan tabelaya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Esmer Ağır'ın (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan K.A. (75) ve F.A. (46) yaralandı. Yaralılardan K.A. ve F.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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