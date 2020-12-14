Son dakika haberleri: Hafif ticari araç sel sularına kapıldı; 3 kişi kurtuldu, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı

Hafif ticari araç sel sularına kapıldı; 3 kişi kurtuldu, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki 3 kişi kendi imkanı ile kurtulurken, kayıp olan Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar'ı arama kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlandı.Menderes'in kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağmurda suyla doldu. İddiaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçmek isterken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları dışarı çıkarken, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar'ın kayıp olduğunu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekiplerin derece yatağındaki incelemesinde, sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ilerde karaya vurmuş olarak bulundu. Ancak, araçta Aslan ve Uyar'ın olmadığı belirlendi. Kayıp olan Aslan ve Uyar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Günün aydınlanmasıyla birlikte ekipler yeniden bölgeye gelerek kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Çalışmaları takip etmek için olay yerine gelen kayıp olan Mehmet Aslan'ın yakınları gözyaşı döktü. Konuyla ilgili konuşan Dereköy Mahalle Muhtarı İbrahim Tombul, Dün geceden beri bölgedeyim. Sular çok yüksekti. Zaten araç suya girer girmez, sele kapılmış. Burası İZSU'nın bakım onarım yolu ve kuru bir deredir. Ancak fazla yağış sebebiyle biriken sular sebebiyle bu hale geldi. Normalde pek su akan bir dere değildir. Suyun şiddeti ve debisi biraz düştü. Gece saatlerinde çok daha şiddetli akıyordu dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI