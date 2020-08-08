Son dakika haberleri: Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralıSİVAS'ta kargo kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

08.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:30

Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

SİVAS'ta kargo kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza gece saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Güneş köyü yakınlarında meydana geldi. Bülent Çoşkun (41) yönetimindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla Fırat Taşkın (35) yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun'da, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA

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