Son dakika haberleri! Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
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Son dakika haberleri! Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı

Son dakika haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç ile ATV'nin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

30.08.2020 19:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:50

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç ile ATV'nin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerede istikametinden Eskipazar yönüne giden Hüseyin U. (61) yönetimindeki 74 BL 426 plakalı hafif ticari araç, Aslanlar mevkisinde Mehmet D. (72) idaresindeki ATV ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hanım (52), Ebru (25), İlknur (7), Yusuf (6) ve Özge U. (2) ile ATV'de yer alan Hatice D. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika haberleri! Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: AA

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