Son dakika haberleri | Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek
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Son dakika haberleri | Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek

20.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:54
Son dakika haberleri | Hadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek

Edinilen son dakika haberine göre Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren M. Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren M. Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saraç için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreninin ardından Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazire alanında incelemelerde bulundu.

Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ülkemizin en büyük hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamız, Fatih Camii haziresine defnedilecek. Hazire alanında devam eden hazırlıkları inceledik. Hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, hazire alanındaki incelemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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