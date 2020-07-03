Son dakika haberleri! Hadim'de vatandaşlar polis anonslarıyla uyarılıyor Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Hadim ilçesinde, polis ekipleri ilçe sakinlerini gün boyu salgın tehlikesine karşı yaptığı anonslarla uyarıyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde, polis ekipleri ilçe sakinlerini gün boyu salgın tehlikesine karşı yaptığı anonslarla uyarıyor.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda, halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarmaya devam ediyor.

Polis ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla salgının devam ettiği ve maske takılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Ekipler, megafonlardan, "Kıymetli vatandaşlarımız. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlere uymaya özen gösterelim." şeklinde anons yapıyor.

Kaynak: AA