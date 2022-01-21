Son dakika haberleri... Hacivat-Karagöz", Sivas'ta yarı yıl tatiline giren çocuklar için sahneye çıktı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Doğan Kaya İlkokulu öğrencileri yarı yıl tatiline "Hacivat-Karagöz" tiyatro gösterisiyle girdi.

Okul aile birliği, veli ve esnafların desteğiyle organize edilen program Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler, tiyatro oyununu aileleriyle birlikte ilgiyle izledi.

Okul müdürü Bünyamin Sarıtaş, öğrencilere karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Salgından dolayı iki, üç yıldır doğru düzgün karne alamayan çocuklarımızı tatile mutlu göndermek için bugün bir program hazırladık. Salonu dezenfekte ettirdik, misafirlerimizin maske kontrolünü yaptık. Tüm bu tedbirleri alarak çocuklarımız ve velilerimiz için mutlu olabilecekleri bir program tasarladık." diye konuştu.