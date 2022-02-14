Son dakika haberleri! Hablemitoğlu suikastında gözaltına tutulan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Hablemitoğlu suikastında gözaltına tutulan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Hablemitoğlu suikastında gözaltına tutulan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 3 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

ANKARA (İHA) - Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 3 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki (TEM) gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınacak şüpheliler, savcının talebine göre Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise TEM şubedeki işlemlerine devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık tarafından re'sen serbest bırakılırken diğer 3 şüphelinin savcılık ifadesi sürüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Necip Hablemitoğlu, Gözaltı, Ankara, Sulh, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title