MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin önünde duran motosikletin çalındığı anlar sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin önünde duran motosikletin çalındığı anlar sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Turgutlu'da yaşayan Semih Türkoğlu'nun Yedieylül Mahallesi, Ayyıldız Sokak'taki evinin önüne park ettiği motosikleti, dün sabah saat 04.10'de çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Türkoğlu, motosikletinin kapüşonlu bir kişi tarafından kilidinin zorlanarak kırıldığı ardından da itilerek götürüldüğünü belirledi. Türkoğlu, polisi arayı, durumu bildirdi. Görüntülerden yola çıkan polis, motosikletin bulunup, çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Semih Türkoğlu, motosikletinin bulunup, çalan kişinin hak ettiği cezayı almasını istedi.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:07:40. #1.17#