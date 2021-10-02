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Son dakika haberleri | Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada Başına taşa vurulan liseli gençlerden biri bayıldı arkadaşları uzun süre kendine getirmeye çalıştı Bursa'da omuz atma tartışması yüzünden liseli onlarca genç birbirene girdi.

BURSA (İHA) - Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada

Başına taşa vurulan liseli gençlerden biri bayıldı arkadaşları uzun süre kendine getirmeye çalıştı

BURSA - Bursa'da omuz atma tartışması yüzünden liseli onlarca genç birbirene girdi. Çıkan kavgada başına taşla vurulan biri olay yerinde bayılırken arkadaşları bayılan genci dakikalarca uyandırmaya çalıştı. O anlar bir başka liseli tarafndan cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki gurup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbede de başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü. Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir gencin polis geliyor diye bağırması üzerine gençler dağılırken yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başkattı.

Son dakika haberleri | Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada

Son dakika haberleri | Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada

Son dakika haberleri | Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada

Son dakika haberleri | Liseli gençlerin omuz atma kavgası kamerada
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