Son dakika haberleri: Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 73 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 73 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, H.A.'ya (73) ulaşamayan komşuları ikametin kapısını açmak için çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren apartman sakinleri yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title