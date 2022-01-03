Son dakika haberleri: Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 73 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, H.A.'ya (73) ulaşamayan komşuları ikametin kapısını açmak için çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren apartman sakinleri yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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