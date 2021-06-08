Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı
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Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı

Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da, Filistin'de şehit olan Müslümanlar için, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikle yüzlerce güvercin gökyüzüne salıverildi.

Şanlıurfa'da, Filistin'de şehit olan Müslümanlar için, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikle yüzlerce güvercin gökyüzüne salıverildi.

Kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da 'güvercin döküşü' etkinliği düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde Topçu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dini sohbet ile başladı. Ardından güvercin severler tarafından kafeslerle meydanda kurulan çadır önüne getirilen yüzlerce güvercin, Kudüs'ün özgürlüğü ve şehit olan Filistinliler anısına gökyüzüne salıverildi. Yüzlerce güvercinin bir anda salıverildiği gökyüzünde görsel şölen oluştu.

Filistinli şehitler ve Kudüs'ün özgürlüğü adına güvercinleri gökyüzüne saldıklarını belirten Mersavi Aşireti Dernek Başkanı Abdulkadir Şanlı, "Burada kurulan Filistin'e destek çadırında her gün Şanlıurfa'daki bir STK görev alıyor. Bugün de bizler burada Filistin'in, Kudüs'ün özgürlüğü için şehit olan kardeşlerimizin anısına güvercinleri gökyüzüne salıveriyoruz. Bizler İslam birliğini savunuyoruz. İnşallah bir an önce Filistin özgürlüğüne kavuşur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı
Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı
Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı
Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı
Son dakika haberleri: Güvercinler Filistin şehitleri için gökyüzüne salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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