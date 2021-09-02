Son dakika haber! Van'da güvenlik korucusu adayları terörle mücadelede görev almak için ter döktü

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Son dakika gündem haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik korucusu olmak için başvuranlar, kondisyon ve yeterlilik testine tabi tutuldu.

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik korucusu olmak için başvuranlar, kondisyon ve yeterlilik testine tabi tutuldu.

İlçede 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden, aralarında kadınların da bulunduğu 428 kişi, Başkale Doğan Özen Kışlası'nda askeri görevlilerin gözetiminde yeterlilik sınavına alındı.

Adaylar, 2 bin metre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekerek şartları yerine getirebilmek için ellerinden geleni yaptı.

Dereceye girenler, sözlü mülakatın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayacak.

Öte yandan, sınav öncesi aşı olmayan adaylara İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur