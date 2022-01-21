Son dakika haberi | Güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, 800 güvenlik kamerasındaki yaklaşık bin 200 saatlik görüntüyü izleyerek 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, 800 güvenlik kamerasındaki yaklaşık bin 200 saatlik görüntüyü izleyerek 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

İlçede ev ve işyerlerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine emniyet bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki 800 güvenlik kamerasının yaklaşık bin 200 saatlik görüntüsünü izleyen ekip, zanlıların S.K, T.B. ve E.A olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yaşadıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.