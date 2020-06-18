Son dakika haberleri! Güvenli turizm sertifikasında yetkilendirme Son dakika gelişmesine göre TUV Rheinland Türkiye, 'Güvenli Turizm Sertifikası' vermek konusunda yetkilendirildi.

TUV Rheinland Türkiye, 'Güvenli Turizm Sertifikası' vermek konusunda yetkilendirildi.

Test hizmeti sağlayıcısı TUV Rheinland Türkiye güvenli turizm denetimleri ve belgelendirmesi konularında yetkilendirildi. Şirketin Departman Müdürü Volkan Çınar ve Satış Müdürü Rıdvan Yaldızkaya, "TUV Rheinland için, turizm ve konaklama sektöründeki kendi küresel uzmanlığını Türkiye'de taşımak için çok iyi bir fırsat. Bu şekilde, salgına rağmen sağlık ve hijyen durumunun iyileştirilmesine ve turistlerin güveninin artmasına yardımcı oluyoruz" dedi.

"Güvenli Turizm Sertifika Programı" nedir?

Türkiye'nin 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı', Türkiye'de tatil yapacak tüm Türk vatandaşlarının ve uluslararası ziyaretçilerin yanı sıra yolcuların refahı ve sağlık koşulları ile ilgili ulaşım ve konaklama konularında alınacak kapsamlı bir dizi önlemi tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğindeki Güvenli Turizm Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla ve sektördeki tüm paydaşlarla işbirliği içinde geliştirildi.

Belgeyi alan tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinde de ilan edilecek. Güvenli Turizm Sertifikasyonu logosu, doğrulanmış tesisin içindeki görünür alanlara yerleştirilecek ve tüm logolarda yer alan QR kodlar aracılığıyla tüm konuklar ve müşteriler tesisin denetim verilerine erişebilecek. Bu şekilde, tüm süreç şeffaflık kazanacaktır.

Sertifika kriterlerinin tamamı ve program kapsamında onaylanan tüm denetim şirketleri tga.gov.tr adresinde Türkçe veya İngilizce olarak görüntülünecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA