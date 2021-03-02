Son dakika haberleri... Gürültü cinayetine müebbet hapis istemi
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Son dakika haberleri... Gürültü cinayetine müebbet hapis istemi

02.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:31
Son dakika haberleri... Gürültü cinayetine müebbet hapis istemi

Son dakika haber... Büyükçekmece'de gürültü sebebiyle çıkan tartışmada ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında müebbet ve iki kişiyi de öldürmeye teşebbüsten 2 kez 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Büyükçekmece'de gürültü sebebiyle çıkan tartışmada ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında müebbet ve iki kişiyi de öldürmeye teşebbüsten 2 kez 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken maktul Ahmetcan Avşar'ın babası Kadir Avşar ile annesi Yasemin Avşar ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Tanık Murat Akgün, sanık Şaban Eksil'in eski alt komşusu olduğunu, olay günü aşağıya baktığında iki kişiden birinin arabaya bindiğini, diğerinin ise kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Apartmanın ön kısmı manzaralı açık arazidir. Buraya aracıyla gelenler alkol alarak, yüksek sesle müzik dinliyorlar. Polise şikayet ettiysek de sonuç alamadık." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Akçay, sanık Şaban Eksil'in maktul Ahmetcan Avşar'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'i de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Eksil de "Bilerek ve hedef gözeterek atış yapsaydım, araçlarına da saçma isabet ederdi. Kesinlikle hedef gözeterek atış yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için sanık avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası konuşan maktul Ahmetcan Avşar'ın babası Kadir Avşar, oğlunun 20 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Şubat'ta Büyükçekmece'deki boş bir alanda maktul Ahmetcan Avşar ile müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'in oturdukları sırada 50 metre ileride ikameti bulunan sanık Şaban Eksil ile bu kişiler arasında gürültü nedeniyle kavga çıktığı ve sanığın müştekilerle maktulün bulunduğu alana doğru 5 el ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede, 5 iri saçmayla yaralanan Avşar'ın hayatını kaybettiği aktarılarak, sanık Şaban Eksil'in "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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