Son dakika haberleri | Gürpınar Belediyesi'ne HES kodu ile giriş yapılabilecek
23.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:38
Son dakika habere göre Gürpınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye binasına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınacak kod ile giriş yapılacağını duyurdu.
Gürpınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye binasına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınacak kod ile giriş yapılacağını duyurdu.
Belediye'den yapılan açıklamada, yarından itibaren belediye girişlerinde HES uygulamasının başlatılacağı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs önlemleri kapsamında Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereği belediye hizmet binamıza 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak giriş yapılacaktır. Vatandaşlarımızın HES Kodu alarak belediye binamıza gelmeleri gerekmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik