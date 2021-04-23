Son dakika haberleri... Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez'e ziyaret
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Son dakika haberleri... Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez'e ziyaret

Son dakika haberleri... Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Van'ın Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Havva Payzin'in yer aldığı ziyarette Çocuk Meclisi Başkanı Hayrunnisa Can ve beraberindeki 15 meclis üyesi de hazır bulundu. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Çocuk Meclis Başkanı Can, Vali Bilmez'e çiçek takdim etti.

Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinilen ziyarette, Gürpınar Belediyesi öncülüğünde kurulan çocuk meclisinin kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında Vali Bilmez'e bilgi verildi.

Vali Bilmez, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak belediye öncülüğünde böyle bir meclis kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin de bulunduğu programda çocuklar projelerini Vali Bilmez'e sundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - VAN

Son dakika haberleri... Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez'e ziyaret
Son dakika haberleri... Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez'e ziyaret
Son dakika haberleri... Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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