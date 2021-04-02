Son dakika haberleri! Güroymak'ta şehitlerin anısına fidan dikildi

Son dakika haberler... Güroymak ilçesine bağlı Özkavak köyündeki öğrenciler, E-Twinning Projesi kapsamında Çanakkale ile Karabağ şehitleri anısına fidan dikti.

Güroymak ilçesine bağlı Özkavak köyündeki öğrenciler, E-Twinning Projesi kapsamında Çanakkale ile Karabağ şehitleri anısına fidan dikti.

Dikilen fidanlara ağaçlara vatan savunmasında hayatlarını feda eden şehitlerin ismi verildi.

Özkavak Okul Müdürü Kadir Çetin, yaptığı açıklamada, 21 yüzyılda daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı ve geleceğimizi teminat altına almak ve aziz şehitlerimize vefa borcunu ödemek için vatanımızı cennete çevirmek istiyoruz. Kardeş ulus halkını saygıyla anıyoruz. Bu etkinlikte emeği gecen herkese gönülden teşekkür ederek, proje yürütücü hocamız Hilal Azılıoğlu'na yaptığı bu güzel çalışmasından dolay minnettarız. Başarıların devamını diliyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin