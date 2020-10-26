Son dakika haberleri! Gürcistan'daki rehine krizine neden olan saldırganın kimliği belli oldu

Bir son dakika haberine göre Gürcistan'da bir bankaya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan ve talep ettiği 500 bin doları aldıktan sonra rehineleri serbest bırakıp kayıplara karışan saldırganın Gürcistan vatandaşı Badri Esebua olduğu bildirildi.