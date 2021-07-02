Son dakika haberleri... Gürcistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama 5 Temmuz'da başlayacak

Edinilen son dakika haberine göre Gürcistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, bu yılın sonuna kadar ülkesinin nüfusunun yüzde 60'ının aşılanmasını hedeflediklerini ve bu amaçla 4 milyon doz aşı sipariş edildiğini söyledi.

Garibaşvili, düzenlediği basın toplantısında bugün ülkeye toplam 1 milyon doz Çin üretimi Sinovac ve Sinopharm aşılarının ulaştığını ve 5 Temmuz'da kitlesel aşılama surecinin başlayacağını belirtti.

Öte yandan BioNTech-Pfizer aşısının da temmuzda Gürcistan'a getirilmeye başlanacağını kaydeden Garibaşvili, günlük 25 bine yakın kişinin aşılanmasını planladıklarını söyledi.

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze de temmuzda BioNTech-Pfizer'in de alımından sonra ülke genelinde 16 yaş ve üzerindekilere aşı yapılmasının mümkün olacağını bildirdi.

Bugüne kadar 266 bin 161 kişiye aşı uygulandı

Henüz kitlesel aşılamanın başlamadığı ve ilk aşıların 13 Mart'ta getirildiği ülkede bugüne kadar toplam 266 bin 161 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Son 24 saat içinde 964 kişinin virüse yakalandığı ülkede, bugüne kadar toplam 368 bin 22 kişide virüs görüldü ve 5 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili