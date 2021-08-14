Son dakika haberleri! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Tarihsel adalet yeniden sağlanacak ve Gürcistan mutlaka birleşecek"
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Son dakika haberleri! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Tarihsel adalet yeniden sağlanacak ve Gürcistan mutlaka birleşecek"

Son dakika haberleri! Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: 'Tarihsel adalet yeniden sağlanacak ve Gürcistan mutlaka birleşecek'
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Abhazya ve Güney Osetya halkıyla ülkenin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşacağını belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Abhazya ve Güney Osetya halkıyla ülkenin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşacağını belirtti.

Garibaşvili, Abhazya Savaşı'nın başlamasının 29. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "29 yıl önce bugün, Gürcistan tarihinin en dramatik olaylarından birinin yaşandığını" kaydetti.

Söz konusu savaşın aynı ülkenin vatandaşları ile kardeş halkları arasında olduğunu anımsatan Garibaşvili, "Ülkemizin vatandaşları cephe hattının her iki yanında yer aldı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki halklara birlik ve barış çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Barış ve kalkınma yoluyla Abhaz ve Osetyalı kardeşlerimizle güçlü, kalkınmış bir devlet kuracağız. Bu devlet her vatandaşı için çekim merkezi olacak. Orada etnik, din ve kültür çeşitliliği ortamında herkes kendi kimliğini sürdürme, refah ve kalkınma fırsatına sahip olacak."

Gürcistan Başbakanı, "Tarihsel adalet yeniden sağlanacak ve Gürcistan mutlaka birleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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