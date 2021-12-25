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Son dakika haberleri: Gurbetçilerin kaçak soktuğu uyuşturucu, jandarma ekiplerince yakalandı

Son dakika haberleri: Gurbetçilerin kaçak soktuğu uyuşturucu, jandarma ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ülkeye gurbetçi vatandaşlar tarafından kaçak yollarla sokulan 3 kutu uyuşturucu madde ele geçirildi.

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SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ülkeye gurbetçi vatandaşlar tarafından kaçak yollarla sokulan 3 kutu uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Avusturya'dan Türkiye'ye gurbetçi gençler tarafından kaçak yollarla uyuşturucu madde sokulduğu ve yılbaşı partilerinde kullanılacağı ihbarını alan Karasu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin R.A. ve H.G. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin ülkeye giriş yaptıkları araçla birlikte Acarlar longozu mevkiinde yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada ise üç ayrı plastik kutuda bulunan ve mariana diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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