Son dakika haberleri | Gurbetçi kadın, Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların yardımına koşuyor
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Son dakika haberleri | Gurbetçi kadın, Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların yardımına koşuyor

Son dakika haberleri | Gurbetçi kadın, Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların yardımına koşuyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Almanya'dan tatil için gelen gurbetçi Dilara Cumbul, Manavgat'taki orman yangınından etkilenen hayvanların taşınması, yaralarının sarılması ve beslenmesine yardımcı oluyor.

Almanya'dan tatil için gelen gurbetçi Dilara Cumbul, Manavgat'taki orman yangınından etkilenen hayvanların taşınması, yaralarının sarılması ve beslenmesine yardımcı oluyor.

Alanya'ya ailesinin yanına tatile gelen Cumbul, ilçede yangının başlaması üzerine tatilini yarıda kesip bölgedeki hayvanların kurtarılması için Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) gönüllü katıldı.

Yangın bölgelerine giden Cumbul, hayvanların taşınması, yaralarının sarılması ve beslenmesine katkı sağlıyor.

Dağda yaralı bulunan gebe koyunla yakından ilgilenen Cumbul, AA muhabirine, ailesinin 5 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptığını, kendisinin ise sadece tatillerde ülkeye gelebildiğini söyledi.

Yangından sonra kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini belirten Cumbul, şöyle konuştu:

"Ben orada otururken, yanı başımda herkesin yuvası yanıyor, hayvanlarımız yanıyor. Olmadı, uyuyamadım. Hemen Alanya'dan Manavgat'ta geldim ve kendimi burada buldum. Ekip olarak yangın bölgelerine gittik. Çoğu mahalle yanmış. Hayvanlar da yanarak telef oldu. Hayvanlardan kurtarabildiklerimizi HAYTAP Sahra Hastanesine getirdik. Getirilen hayvanlardan biri de bu koyundu. Hamile olduğunu öğrendim ve onunla yakından ilgilenmeye başladım. Koyunun yanına gidip arada türkü söylüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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