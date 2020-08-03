Son dakika haberleri: Gurbetçi ailenin otomobili tıra çarptı: 5 ölü Son dakika 3. sayfa haberine göre Gurbetçi ailenin otomobili tıra çarptı: 5 ölü Ankara'da, gurbetçi ailenin otomobilinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Gurbetçi ailenin otomobili tıra çarptı: 5 ölü

ANKARA - Ankara'da, gurbetçi ailenin otomobilinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA