Son dakika haberleri: Gurbetçi ailenin otomobili tıra çarptı: 5 ölü
Son dakika 3. sayfa haberine göre Gurbetçi ailenin otomobili tıra çarptı: 5 ölü Ankara'da, gurbetçi ailenin otomobilinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
03.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:33
Gurbetçi ailenin otomobili tıra çarptı: 5 ölü
ANKARA - Ankara'da, gurbetçi ailenin otomobilinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
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Kaynak: İHA