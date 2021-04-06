Son dakika haberleri... Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada
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Son dakika haberleri... Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de saniye sitesinde park halindeki otomobil güpegündüz çalındı.

Osmaniye'de saniye sitesinde park halindeki otomobil güpegündüz çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisi şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sanayide işlerini tamamlamak için otomobilini park etti. Bir süre sonra otomobilini park ettiği yere gelen şahıs aracını göremedi. Otomobilin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Hırsızlık anının kaydedildiği düşünülen güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, görüntülerden otomobili çalan şahsın E.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda E.A. çaldığı otomobille birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan E.A. isimli şahsın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri... Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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