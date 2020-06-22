Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında endekslerin değişimi Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST KOBİ SANAYİ 245.491 3,52

BIST SINAİ 146.099 1,51

BIST GIDA, İÇECEK 153.407 0,46

BIST TEKSTIL, DERİ 57.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 245.491 3,52 BIST SINAİ 146.099 1,51 BIST GIDA, İÇECEK 153.407 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 57.265 2,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.249 1,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.593 1,84 BIST TAŞ, TOPRAK 100.760 3,50 BIST METAL ANA 241.270 1,35 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 181.235 1,00 BIST MADENCİLİK 127.943 1,72 BIST HİZMETLER 103.732 0,53 BIST ELEKTRİK 5.331 0,24 BIST ULAŞTIRMA 150.290 1,53 BIST TURİZM 15.286 0,09 BIST TİCARET 322.482 1,34 BIST İLETİŞİM 41.617 -1,69 BIST SPOR 75.300 -0,63 BIST İNŞAAT 114.472 3,18 BIST MALİ 124.057 2,11 BIST BANKA 134.290 2,92 BIST SİGORTA 459.912 0,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.535 1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.122 1,32 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.616 1,41 BIST TEKNOLOJİ 153.197 -0,41 BIST BİLİŞİM 48.817 0,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.563 1,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA