Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 245.491 3,52
BIST SINAİ 146.099 1,51
BIST GIDA, İÇECEK 153.407 0,46
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
22.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|245.491
|3,52
|BIST SINAİ
|146.099
|1,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.407
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.265
|2,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.249
|1,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.593
|1,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|100.760
|3,50
|BIST METAL ANA
|241.270
|1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|181.235
|1,00
|BIST MADENCİLİK
|127.943
|1,72
|BIST HİZMETLER
|103.732
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|5.331
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|150.290
|1,53
|BIST TURİZM
|15.286
|0,09
|BIST TİCARET
|322.482
|1,34
|BIST İLETİŞİM
|41.617
|-1,69
|BIST SPOR
|75.300
|-0,63
|BIST İNŞAAT
|114.472
|3,18
|BIST MALİ
|124.057
|2,11
|BIST BANKA
|134.290
|2,92
|BIST SİGORTA
|459.912
|0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.535
|1,42
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.122
|1,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.616
|1,41
|BIST TEKNOLOJİ
|153.197
|-0,41
|BIST BİLİŞİM
|48.817
|0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|77.563
|1,35
Kaynak: AA