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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

??????? Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Çan2 Termik oldu.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - ??????? Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Çan2 Termik oldu.

Çan2 Termik hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çan2 Termik12,5912,61-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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