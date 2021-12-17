Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
??????? Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Çan2 Termik oldu.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - ??????? Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Çan2 Termik oldu.
Çan2 Termik hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çan2 Termik
|12,59
|12,61
|-0,16
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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