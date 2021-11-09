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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Şişe Cam9,398,974,68Tofaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şişe Cam9,398,974,68
Tofaş Oto Fabrikası61,9059,454,12
Yapı ve Kredi Bankası3,163,043,95
Pegasus96,2593,153,33
Koç Holding26,8025,943,32
Ege Endüstri1.449,101.404,003,21
Türk Traktör172,50167,403,05
Tüpraş151,60147,602,71
Odaş Elektrik1,521,482,70
Ford Otosan204,30199,302,51
ARD Bilişim Teknolojileri51,2050,052,30
Türk İlaç Serum9,469,252,27
Aygaz18,9718,552,26
ASELSAN17,2816,922,13
Doğuş Otomotiv34,6833,962,12
Koza Madencilik17,1216,772,09
Emlak Konut GMYO2,142,101,90
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,631,601,87
Türk Telekom8,688,531,76
Zorlu Enerji1,751,721,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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