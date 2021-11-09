Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Şişe Cam9,398,974,68Tofaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|9,39
|8,97
|4,68
|Tofaş Oto Fabrikası
|61,90
|59,45
|4,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,16
|3,04
|3,95
|Pegasus
|96,25
|93,15
|3,33
|Koç Holding
|26,80
|25,94
|3,32
|Ege Endüstri
|1.449,10
|1.404,00
|3,21
|Türk Traktör
|172,50
|167,40
|3,05
|Tüpraş
|151,60
|147,60
|2,71
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,48
|2,70
|Ford Otosan
|204,30
|199,30
|2,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,20
|50,05
|2,30
|Türk İlaç Serum
|9,46
|9,25
|2,27
|Aygaz
|18,97
|18,55
|2,26
|ASELSAN
|17,28
|16,92
|2,13
|Doğuş Otomotiv
|34,68
|33,96
|2,12
|Koza Madencilik
|17,12
|16,77
|2,09
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,10
|1,90
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,63
|1,60
|1,87
|Türk Telekom
|8,68
|8,53
|1,76
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,72
|1,74
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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