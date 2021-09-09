Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv29,6028,723,06
Borusan Yatırım Pazarlama421,70411,702,43
Aksa Enerji14,5214,202,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,656,512,15
Halkbank4,774,672,14
Hedef Girişim2,872,812,14
Bera Holding10,159,942,11
Aksa19,4319,032,10
Enka İnşaat10,6410,451,82
Ford Otosan168,50165,801,63
Torunlar GMYO4,043,981,51
Türkiye Sigorta5,105,031,39
Brisa22,0821,781,38
Borusan Mannesmann24,8824,561,30
Eczacıbaşı İlaç6,606,521,23
Türk Traktör164,00162,101,17
Deva Holding23,5023,241,12
Erbosan128,70127,301,10
Parsan26,5226,241,07
Kordsa Teknik Tekstil23,8423,601,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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