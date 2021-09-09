Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,60
|28,72
|3,06
|Borusan Yatırım Pazarlama
|421,70
|411,70
|2,43
|Aksa Enerji
|14,52
|14,20
|2,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|6,51
|2,15
|Halkbank
|4,77
|4,67
|2,14
|Hedef Girişim
|2,87
|2,81
|2,14
|Bera Holding
|10,15
|9,94
|2,11
|Aksa
|19,43
|19,03
|2,10
|Enka İnşaat
|10,64
|10,45
|1,82
|Ford Otosan
|168,50
|165,80
|1,63
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,98
|1,51
|Türkiye Sigorta
|5,10
|5,03
|1,39
|Brisa
|22,08
|21,78
|1,38
|Borusan Mannesmann
|24,88
|24,56
|1,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|6,52
|1,23
|Türk Traktör
|164,00
|162,10
|1,17
|Deva Holding
|23,50
|23,24
|1,12
|Erbosan
|128,70
|127,30
|1,10
|Parsan
|26,52
|26,24
|1,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,84
|23,60
|1,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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