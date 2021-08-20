Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|20,90
|7,08
|Konya Çimento
|879,90
|826,50
|6,46
|Aksa
|19,86
|18,74
|5,98
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|26,20
|3,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,14
|8,82
|3,63
|Koza Madencilik
|15,21
|14,70
|3,47
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|5,93
|2,70
|Aksa Enerji
|13,83
|13,55
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|6,08
|1,64
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|12,07
|1,33
|Gözde Girişim
|5,67
|5,60
|1,25
|Enerjisa Enerji
|10,72
|10,59
|1,23
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,96
|1,04
|Şekerbank
|1,05
|1,04
|0,96
|Net Holding
|4,03
|4,00
|0,75
|Coca Cola İçecek
|87,20
|86,60
|0,69
|Ege Endüstri
|1.262,00
|1.255,00
|0,56
|Koza Altın
|106,20
|105,70
|0,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|6,51
|0,46
|Koç Holding
|22,88
|22,78
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500