Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları22,3820,907,08
Konya Çimento879,90826,506,46
Aksa19,8618,745,98
Doğuş Otomotiv27,2226,203,89
Selçuk Ecza Deposu9,148,823,63
Koza Madencilik15,2114,703,47
İndeks Bilgisayar6,095,932,70
Aksa Enerji13,8313,552,07
Eczacıbaşı İlaç6,186,081,64
İpek Doğal Enerji12,2312,071,33
Gözde Girişim5,675,601,25
Enerjisa Enerji10,7210,591,23
İhlas Gayrimenkul0,970,961,04
Şekerbank1,051,040,96
Net Holding4,034,000,75
Coca Cola İçecek87,2086,600,69
Ege Endüstri1.262,001.255,000,56
Koza Altın106,20105,700,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,546,510,46
Koç Holding22,8822,780,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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