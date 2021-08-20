Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh Çimento36,4237,38-2,57Global...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|36,42
|37,38
|-2,57
|Global Yatırım Holding
|2,28
|2,34
|-2,56
|Doğan Holding
|2,64
|2,70
|-2,22
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,43
|-2,10
|Alkim Kimya
|15,21
|15,49
|-1,81
|Kervan Gıda
|16,33
|16,61
|-1,69
|İhlas Holding
|0,59
|0,60
|-1,67
|Alarko Holding
|9,22
|9,37
|-1,60
|Gübre Fabrikaları
|52,30
|53,15
|-1,60
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,31
|-1,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,08
|40,68
|-1,47
|Jantsa Jant Sanayi
|69,95
|70,90
|-1,34
|Kardemir (D)
|7,58
|7,68
|-1,30
|MLP Sağlık
|24,42
|24,74
|-1,29
|Parsan
|27,42
|27,70
|-1,01
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,54
|-0,90
|Çemtaş
|13,43
|13,55
|-0,89
|Oyak Çimento
|6,78
|6,84
|-0,88
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,24
|-0,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,54
|23,72
|-0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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