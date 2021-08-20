Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh Çimento36,4237,38-2,57Global...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Nuh Çimento36,4237,38-2,57
Global Yatırım Holding2,282,34-2,56
Doğan Holding2,642,70-2,22
Odaş Elektrik1,401,43-2,10
Alkim Kimya15,2115,49-1,81
Kervan Gıda16,3316,61-1,69
İhlas Holding0,590,60-1,67
Alarko Holding9,229,37-1,60
Gübre Fabrikaları52,3053,15-1,60
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,291,31-1,53
Tofaş Oto Fabrikası40,0840,68-1,47
Jantsa Jant Sanayi69,9570,90-1,34
Kardemir (D)7,587,68-1,30
MLP Sağlık24,4224,74-1,29
Parsan27,4227,70-1,01
İş Bankası (C)5,495,54-0,90
Çemtaş13,4313,55-0,89
Oyak Çimento6,786,84-0,88
Çemaş Döküm1,231,24-0,81
Kordsa Teknik Tekstil23,5423,72-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kerem Ali Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Yener Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:59:02. #1.16#

title