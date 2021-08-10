Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,90
|39,22
|4,28
|Bim Mağazalar
|66,95
|64,60
|3,64
|Verusa Holding
|48,48
|46,90
|3,37
|Şişe Cam
|8,41
|8,18
|2,81
|Migros Ticaret
|34,92
|34,06
|2,52
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|11,95
|1,67
|MLP Sağlık
|24,50
|24,10
|1,66
|Aksa
|16,86
|16,59
|1,63
|Kervan Gıda
|16,34
|16,10
|1,49
|Hektaş
|8,38
|8,26
|1,45
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|14,00
|1,36
|RTA Laboratuvarları
|21,40
|21,12
|1,33
|Netaş Telekomünikasyon
|20,40
|20,14
|1,29
|Otokar
|343,60
|339,60
|1,18
|Gübre Fabrikaları
|53,85
|53,25
|1,13
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|3,02
|0,99
|Şekerbank
|1,05
|1,04
|0,96
|Enerjisa Enerji
|10,65
|10,55
|0,95
|Türk Telekom
|6,79
|6,73
|0,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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