Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto Fabrikası40,9039,224,28
Bim Mağazalar66,9564,603,64
Verusa Holding48,4846,903,37
Şişe Cam8,418,182,81
Migros Ticaret34,9234,062,52
İhlas Holding0,590,581,72
Şok Marketler Ticaret12,1511,951,67
MLP Sağlık24,5024,101,66
Aksa16,8616,591,63
Kervan Gıda16,3416,101,49
Hektaş8,388,261,45
İş Yatırım Menkul Değerler14,1914,001,36
RTA Laboratuvarları21,4021,121,33
Netaş Telekomünikasyon20,4020,141,29
Otokar343,60339,601,18
Gübre Fabrikaları53,8553,251,13
İş Finansal Kiralama3,053,020,99
Şekerbank1,051,040,96
Enerjisa Enerji10,6510,550,95
Türk Telekom6,796,730,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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