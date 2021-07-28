Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan132,60136,50-2,86
RTA Laboratuvarları22,4222,88-2,01
TAV Havalimanları22,4622,82-1,58
Coca Cola İçecek82,4083,30-1,08
Vestel31,6431,88-0,75
Selçuk Ecza Deposu8,398,45-0,71
Zorlu Enerji1,811,82-0,55
Logo Yazılım37,1437,30-0,43
Doğan Holding2,542,55-0,39
Hedef Girişim2,722,73-0,37
Pegasus71,1571,40-0,35
Galatasaray Sportif3,703,71-0,27
Anadolu Efes22,0422,08-0,18
Bera Holding11,0811,10-0,18
Bim Mağazalar61,6561,75-0,16
Türk Hava Yolları12,5312,55-0,16
Aksa Enerji12,5612,58-0,16
Çimsa23,7823,80-0,08
Sasa Polyester29,5229,54-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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