Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 132,60 136,50 -2,86 RTA Laboratuvarları 22,42 22,88 -2,01 TAV Havalimanları 22,46 22,82 -1,58 Coca Cola İçecek 82,40 83,30 -1,08 Vestel 31,64 31,88 -0,75 Selçuk Ecza Deposu 8,39 8,45 -0,71 Zorlu Enerji 1,81 1,82 -0,55 Logo Yazılım 37,14 37,30 -0,43 Doğan Holding 2,54 2,55 -0,39 Hedef Girişim 2,72 2,73 -0,37 Pegasus 71,15 71,40 -0,35 Galatasaray Sportif 3,70 3,71 -0,27 Anadolu Efes 22,04 22,08 -0,18 Bera Holding 11,08 11,10 -0,18 Bim Mağazalar 61,65 61,75 -0,16 Türk Hava Yolları 12,53 12,55 -0,16 Aksa Enerji 12,56 12,58 -0,16 Çimsa 23,78 23,80 -0,08 Sasa Polyester 29,52 29,54 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak