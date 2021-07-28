Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Düşen 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|132,60
|136,50
|-2,86
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|22,88
|-2,01
|TAV Havalimanları
|22,46
|22,82
|-1,58
|Coca Cola İçecek
|82,40
|83,30
|-1,08
|Vestel
|31,64
|31,88
|-0,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|8,45
|-0,71
|Zorlu Enerji
|1,81
|1,82
|-0,55
|Logo Yazılım
|37,14
|37,30
|-0,43
|Doğan Holding
|2,54
|2,55
|-0,39
|Hedef Girişim
|2,72
|2,73
|-0,37
|Pegasus
|71,15
|71,40
|-0,35
|Galatasaray Sportif
|3,70
|3,71
|-0,27
|Anadolu Efes
|22,04
|22,08
|-0,18
|Bera Holding
|11,08
|11,10
|-0,18
|Bim Mağazalar
|61,65
|61,75
|-0,16
|Türk Hava Yolları
|12,53
|12,55
|-0,16
|Aksa Enerji
|12,56
|12,58
|-0,16
|Çimsa
|23,78
|23,80
|-0,08
|Sasa Polyester
|29,52
|29,54
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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