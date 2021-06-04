Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İpek Doğal...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji14,1113,514,44
Koza Madencilik16,3015,654,15
Esenboğa Elektrik31,7230,783,05
Enerjisa Enerji11,0210,782,23
Torunlar GMYO3,523,452,03
Türk Telekom7,136,992,00
Ford Otosan177,70174,601,78
Aksa Enerji13,7913,591,47
Zorlu Enerji2,102,071,45
Odaş Elektrik2,152,121,42
Şişe Cam8,148,031,37
Bagfaş23,8423,521,36
Koza Altın120,60119,101,26
Jantsa Jant Sanayi86,0084,951,24
Anadolu Efes22,9422,681,15
Tofaş Oto Fabrikası30,4830,141,13
Deva Holding25,8425,561,10
Akiş GMYO1,931,911,05
Selçuk Ecza Deposu8,968,871,01
Fenerbahçe Futbol33,3633,040,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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