Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İpek Doğal...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|14,11
|13,51
|4,44
|Koza Madencilik
|16,30
|15,65
|4,15
|Esenboğa Elektrik
|31,72
|30,78
|3,05
|Enerjisa Enerji
|11,02
|10,78
|2,23
|Torunlar GMYO
|3,52
|3,45
|2,03
|Türk Telekom
|7,13
|6,99
|2,00
|Ford Otosan
|177,70
|174,60
|1,78
|Aksa Enerji
|13,79
|13,59
|1,47
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,07
|1,45
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,12
|1,42
|Şişe Cam
|8,14
|8,03
|1,37
|Bagfaş
|23,84
|23,52
|1,36
|Koza Altın
|120,60
|119,10
|1,26
|Jantsa Jant Sanayi
|86,00
|84,95
|1,24
|Anadolu Efes
|22,94
|22,68
|1,15
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,48
|30,14
|1,13
|Deva Holding
|25,84
|25,56
|1,10
|Akiş GMYO
|1,93
|1,91
|1,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,96
|8,87
|1,01
|Fenerbahçe Futbol
|33,36
|33,04
|0,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500