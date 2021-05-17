Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,39
|-3,60
|Kardemir (D)
|8,17
|8,41
|-2,85
|Ereğli Demir Çelik
|19,42
|19,99
|-2,85
|Deva Holding
|28,54
|29,10
|-1,92
|Bagfaş
|25,06
|25,54
|-1,88
|Fenerbahçe Futbol
|23,08
|23,52
|-1,87
|Aksa Enerji
|13,19
|13,42
|-1,71
|Coca Cola İçecek
|82,30
|83,70
|-1,67
|Petkim
|6,31
|6,41
|-1,56
|Arçelik
|32,18
|32,62
|-1,35
|Türk Traktör
|201,40
|204,10
|-1,32
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,79
|16,97
|-1,06
|Kartonsan
|64,55
|65,10
|-0,84
|Migros Ticaret
|36,78
|37,08
|-0,81
|Kervan Gıda
|16,76
|16,89
|-0,77
|Kerevitaş Gıda
|4,93
|4,96
|-0,60
|Pegasus
|84,90
|85,40
|-0,59
|TAV Havalimanları
|24,08
|24,20
|-0,50
|Mavi Giyim
|48,82
|49,00
|-0,37
|Alarko Holding
|10,00
|10,03
|-0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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