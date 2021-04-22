Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,50
|3,59
|-2,51
|Fenerbahçe Futbol
|34,40
|35,20
|-2,27
|Coca Cola İçecek
|68,10
|69,50
|-2,01
|MLP Sağlık
|22,00
|22,40
|-1,79
|Aksa
|14,45
|14,70
|-1,70
|Çemtaş
|14,95
|15,20
|-1,64
|Odaş Elektrik
|2,41
|2,45
|-1,63
|Yataş
|15,70
|15,92
|-1,38
|İndeks Bilgisayar
|6,71
|6,80
|-1,32
|Aksa Enerji
|11,25
|11,40
|-1,32
|Bera Holding
|25,14
|25,46
|-1,26
|Alarko Holding
|9,62
|9,73
|-1,13
|İş GMYO
|1,78
|1,80
|-1,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Koç Holding
|16,94
|17,09
|-0,88
|Konya Çimento
|845,50
|852,70
|-0,84
|Alkim Kimya
|15,37
|15,49
|-0,77
|Hektaş
|27,52
|27,68
|-0,58
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,81
|-0,55
|Anadolu Efes
|22,38
|22,50
|-0,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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