Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO3,503,59-2,51
Fenerbahçe Futbol34,4035,20-2,27
Coca Cola İçecek68,1069,50-2,01
MLP Sağlık22,0022,40-1,79
Aksa14,4514,70-1,70
Çemtaş14,9515,20-1,64
Odaş Elektrik2,412,45-1,63
Yataş15,7015,92-1,38
İndeks Bilgisayar6,716,80-1,32
Aksa Enerji11,2511,40-1,32
Bera Holding25,1425,46-1,26
Alarko Holding9,629,73-1,13
İş GMYO1,781,80-1,11
İhlas Gayrimenkul1,001,01-0,99
Koç Holding16,9417,09-0,88
Konya Çimento845,50852,70-0,84
Alkim Kimya15,3715,49-0,77
Hektaş27,5227,68-0,58
Emlak Konut GMYO1,801,81-0,55
Anadolu Efes22,3822,50-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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