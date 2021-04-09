Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 16,90 16,35 3,36 Tat Gıda 10,05 9,76 2,97 Ereğli Demir Çelik 16,28 15,84 2,78 Net Holding 4,84 4,72 2,54 Karsan Otomotiv 3,97 3,88 2,32 Aksa Enerji 12,56 12,28 2,28 Kerevitaş Gıda 6,13 6,00 2,17 GSD Holding 2,05 2,01 1,99 Verusa Holding 65,10 64,00 1,72 Jantsa Jant Sanayi 863,00 850,00 1,53 Bera Holding 24,18 23,82 1,51 Polisan Holding 3,21 3,18 0,94 Kardemir (D) 7,49 7,43 0,81 Albaraka Türk 1,76 1,75 0,57 Vakıflar Bankası 3,53 3,51 0,57 İş Yatırım Menkul Değerler 16,28 16,20 0,49 Halkbank 4,43 4,41 0,45 Nuh Çimento 58,25 58,00 0,43 Hektaş 30,24 30,18 0,20 Mavi Giyim 45,04 45,00 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara