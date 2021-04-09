Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş16,9016,353,36
Tat Gıda10,059,762,97
Ereğli Demir Çelik16,2815,842,78
Net Holding4,844,722,54
Karsan Otomotiv3,973,882,32
Aksa Enerji12,5612,282,28
Kerevitaş Gıda6,136,002,17
GSD Holding2,052,011,99
Verusa Holding65,1064,001,72
Jantsa Jant Sanayi863,00850,001,53
Bera Holding24,1823,821,51
Polisan Holding3,213,180,94
Kardemir (D)7,497,430,81
Albaraka Türk1,761,750,57
Vakıflar Bankası3,533,510,57
İş Yatırım Menkul Değerler16,2816,200,49
Halkbank4,434,410,45
Nuh Çimento58,2558,000,43
Hektaş30,2430,180,20
Mavi Giyim45,0445,000,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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