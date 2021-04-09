Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|16,90
|16,35
|3,36
|Tat Gıda
|10,05
|9,76
|2,97
|Ereğli Demir Çelik
|16,28
|15,84
|2,78
|Net Holding
|4,84
|4,72
|2,54
|Karsan Otomotiv
|3,97
|3,88
|2,32
|Aksa Enerji
|12,56
|12,28
|2,28
|Kerevitaş Gıda
|6,13
|6,00
|2,17
|GSD Holding
|2,05
|2,01
|1,99
|Verusa Holding
|65,10
|64,00
|1,72
|Jantsa Jant Sanayi
|863,00
|850,00
|1,53
|Bera Holding
|24,18
|23,82
|1,51
|Polisan Holding
|3,21
|3,18
|0,94
|Kardemir (D)
|7,49
|7,43
|0,81
|Albaraka Türk
|1,76
|1,75
|0,57
|Vakıflar Bankası
|3,53
|3,51
|0,57
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,28
|16,20
|0,49
|Halkbank
|4,43
|4,41
|0,45
|Nuh Çimento
|58,25
|58,00
|0,43
|Hektaş
|30,24
|30,18
|0,20
|Mavi Giyim
|45,04
|45,00
|0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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