Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

02.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim7,216,569,91Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim7,216,569,91
Türk Hava Yolları14,7613,806,96
İndeks Bilgisayar26,2024,666,24
Kordsa Teknik Tekstil26,6825,265,62
Alcatel Lucent Teletaş36,6835,323,85
Pegasus91,6588,503,56
TAV Havalimanları27,3026,403,41
Karsan Otomotiv4,594,443,38
Konya Çimento1.321,501.280,403,21
Kerevitaş Gıda5,825,653,01
Petkim5,535,382,79
Ford Otosan197,90192,602,75
Tekfen Holding16,8316,402,62
Vestel28,1027,542,03
Tofaş Oto Fabrikası37,4836,801,85
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,761,731,73
Gübre Fabrikaları82,4081,401,23
Bim Mağazalar67,4566,751,05
Tüpraş106,90105,801,04
Halk GMYO3,323,290,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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