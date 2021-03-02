Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
02.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim7,216,569,91Türk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,21
|6,56
|9,91
|Türk Hava Yolları
|14,76
|13,80
|6,96
|İndeks Bilgisayar
|26,20
|24,66
|6,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,68
|25,26
|5,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,68
|35,32
|3,85
|Pegasus
|91,65
|88,50
|3,56
|TAV Havalimanları
|27,30
|26,40
|3,41
|Karsan Otomotiv
|4,59
|4,44
|3,38
|Konya Çimento
|1.321,50
|1.280,40
|3,21
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|5,65
|3,01
|Petkim
|5,53
|5,38
|2,79
|Ford Otosan
|197,90
|192,60
|2,75
|Tekfen Holding
|16,83
|16,40
|2,62
|Vestel
|28,10
|27,54
|2,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,48
|36,80
|1,85
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,76
|1,73
|1,73
|Gübre Fabrikaları
|82,40
|81,40
|1,23
|Bim Mağazalar
|67,45
|66,75
|1,05
|Tüpraş
|106,90
|105,80
|1,04
|Halk GMYO
|3,32
|3,29
|0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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