Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:40
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding32,4429,529,89
Ege Gübre240,00220,408,89
Verusa Holding61,0058,204,81
GSD Holding2,782,664,51
Netaş Telekomünikasyon33,1431,824,15
Eczacıbaşı İlaç8,297,983,88
Selçuk Ecza Deposu13,7413,253,70
İskenderun Demir Çelik12,0511,683,17
Bursa Çimento12,3612,003,00
Alcatel Lucent Teletaş31,7830,922,78
Bagfaş27,1626,442,72
Türk Traktör188,80184,302,44
Coca Cola İçecek75,6073,902,30
Alarko Holding10,9010,662,25
Net Holding4,254,162,16
Migros Ticaret45,4444,482,16
Kardemir (D)7,157,021,85
Gübre Fabrikaları70,2068,951,81
Alkim Kimya19,2218,901,69
Özak GMYO5,495,401,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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