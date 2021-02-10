Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:40
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|32,44
|29,52
|9,89
|Ege Gübre
|240,00
|220,40
|8,89
|Verusa Holding
|61,00
|58,20
|4,81
|GSD Holding
|2,78
|2,66
|4,51
|Netaş Telekomünikasyon
|33,14
|31,82
|4,15
|Eczacıbaşı İlaç
|8,29
|7,98
|3,88
|Selçuk Ecza Deposu
|13,74
|13,25
|3,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|11,68
|3,17
|Bursa Çimento
|12,36
|12,00
|3,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,78
|30,92
|2,78
|Bagfaş
|27,16
|26,44
|2,72
|Türk Traktör
|188,80
|184,30
|2,44
|Coca Cola İçecek
|75,60
|73,90
|2,30
|Alarko Holding
|10,90
|10,66
|2,25
|Net Holding
|4,25
|4,16
|2,16
|Migros Ticaret
|45,44
|44,48
|2,16
|Kardemir (D)
|7,15
|7,02
|1,85
|Gübre Fabrikaları
|70,20
|68,95
|1,81
|Alkim Kimya
|19,22
|18,90
|1,69
|Özak GMYO
|5,49
|5,40
|1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500