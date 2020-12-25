Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:38
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|94,05
|85,49
|10,01
|Bursa Çimento
|11,08
|10,17
|8,95
|Pınar Süt
|23,24
|21,98
|5,73
|Akçansa
|17,80
|16,87
|5,51
|Gübre Fabrikaları
|65,80
|62,45
|5,36
|Netaş Telekomünikasyon
|26,82
|25,46
|5,34
|Logo Yazılım
|129,00
|123,50
|4,45
|MLP Sağlık
|20,48
|19,66
|4,17
|Eczacıbaşı İlaç
|8,26
|7,93
|4,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,94
|16,39
|3,36
|Ege Endüstri
|1.612,90
|1.567,00
|2,93
|Oyak Çimento
|8,62
|8,38
|2,86
|Koza Altın
|93,55
|91,40
|2,35
|Hektaş
|16,41
|16,08
|2,05
|Pınar Et ve Un
|24,04
|23,56
|2,04
|Şekerbank
|1,53
|1,50
|2,00
|Doğuş Otomotiv
|27,30
|26,80
|1,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,93
|13,69
|1,75
|Net Holding
|3,51
|3,45
|1,74
|Türkiye Sigorta
|6,37
|6,27
|1,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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