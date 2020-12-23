Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
23.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:03
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|56,80
|51,65
|9,97
|Bagfaş
|22,34
|20,76
|7,61
|Borusan Mannesmann
|29,48
|27,82
|5,97
|Alarko GMYO
|23,98
|22,66
|5,83
|DO-CO
|562,80
|535,80
|5,04
|Çelebi
|149,90
|143,00
|4,83
|İş GMYO
|2,49
|2,40
|3,75
|Şok Marketler
|12,46
|12,07
|3,23
|Alarko Holding
|7,71
|7,48
|3,07
|Aksa Enerji
|7,20
|7,01
|2,71
|Migros Ticaret
|42,26
|41,18
|2,62
|Alkim Kimya
|14,57
|14,20
|2,61
|Koza Altın
|82,90
|80,80
|2,60
|Bim Mağazalar
|73,80
|72,00
|2,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,40
|15,09
|2,05
|Oyak Çimento
|8,66
|8,49
|2,00
|Coca Cola İçecek
|63,60
|62,40
|1,92
|Anadolu Grubu Holding
|25,92
|25,46
|1,81
|Hektaş
|15,88
|15,60
|1,79
|Brisa
|20,00
|19,67
|1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500