Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

23.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:03
Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları56,8051,659,97
Bagfaş22,3420,767,61
Borusan Mannesmann29,4827,825,97
Alarko GMYO23,9822,665,83
DO-CO562,80535,805,04
Çelebi149,90143,004,83
İş GMYO2,492,403,75
Şok Marketler12,4612,073,23
Alarko Holding7,717,483,07
Aksa Enerji7,207,012,71
Migros Ticaret42,2641,182,62
Alkim Kimya14,5714,202,61
Koza Altın82,9080,802,60
Bim Mağazalar73,8072,002,50
Kordsa Teknik Tekstil15,4015,092,05
Oyak Çimento8,668,492,00
Coca Cola İçecek63,6062,401,92
Anadolu Grubu Holding25,9225,461,81
Hektaş15,8815,601,79
Brisa20,0019,671,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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