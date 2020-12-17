Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:44
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör15,4614,387,51
Halk GMYO3,663,475,48
ARD Bilişim Teknolojileri45,6043,484,88
İpek Doğal Enerji12,7112,154,61
Çelebi101,7097,754,04
Pegasus70,2568,003,31
Albaraka Türk2,001,943,09
Aygaz14,7814,343,07
Logo Yazılım121,80118,602,70
Good-Year7,767,562,65
Koza Madencilik14,3814,032,49
Türk Telekom8,328,132,34
Koza Altın81,5579,902,07
Alarko Holding6,816,681,95
İndeks Bilgisayar16,4916,191,85
Kordsa Teknik Tekstil15,3215,051,79
Netaş Telekomünikasyon20,7220,361,77
Türk Hava Yolları12,9012,691,65
Borusan Mannesmann20,1819,861,61
Sasa Polyester19,3719,081,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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