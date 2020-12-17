Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:44
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,46
|14,38
|7,51
|Halk GMYO
|3,66
|3,47
|5,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,60
|43,48
|4,88
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|12,15
|4,61
|Çelebi
|101,70
|97,75
|4,04
|Pegasus
|70,25
|68,00
|3,31
|Albaraka Türk
|2,00
|1,94
|3,09
|Aygaz
|14,78
|14,34
|3,07
|Logo Yazılım
|121,80
|118,60
|2,70
|Good-Year
|7,76
|7,56
|2,65
|Koza Madencilik
|14,38
|14,03
|2,49
|Türk Telekom
|8,32
|8,13
|2,34
|Koza Altın
|81,55
|79,90
|2,07
|Alarko Holding
|6,81
|6,68
|1,95
|İndeks Bilgisayar
|16,49
|16,19
|1,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,32
|15,05
|1,79
|Netaş Telekomünikasyon
|20,72
|20,36
|1,77
|Türk Hava Yolları
|12,90
|12,69
|1,65
|Borusan Mannesmann
|20,18
|19,86
|1,61
|Sasa Polyester
|19,37
|19,08
|1,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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