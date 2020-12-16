Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

16.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:36
Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,4315,90-2,96
Arçelik30,7831,60-2,59
Özak GMYO5,295,42-2,40
MLP Sağlık19,0619,32-1,35
Tümosan Motor ve Traktör12,9513,08-0,99
Brisa19,9420,14-0,99
Gübre Fabrik.48,2648,74-0,98
Deva Holding24,3824,62-0,97
Net Holding3,253,28-0,91
Doğuş Otomotiv27,1627,40-0,88
Kordsa Teknik Tekstil15,1415,26-0,79
Bim Mağazalar70,5071,00-0,70
Bursa Çimento8,928,98-0,67
Enerjisa Enerji10,9911,05-0,54
Zorlu Enerji2,692,70-0,37
Alkim Kimya14,5714,62-0,34
Ford Otosan126,80127,00-0,16
Türk Telekom8,128,13-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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