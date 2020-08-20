Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 17,45 16,22 7,58 ...
20.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|17,45
|16,22
|7,58
|Global Yatırım Holding
|4,55
|4,26
|6,81
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,65
|5,28
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|12,35
|5,02
|Petkim
|4,43
|4,23
|4,73
|Borusan Mannesmann
|12,98
|12,48
|4,01
|Aksa Enerji
|5,61
|5,43
|3,31
|Yataş
|7,99
|7,75
|3,10
|Hektaş
|12,12
|11,77
|2,97
|Oyak Çimento
|7,98
|7,84
|1,79
|Kardemir (D)
|2,98
|2,93
|1,71
|Tüpraş
|87,40
|85,95
|1,69
|Güneş Sigorta
|6,16
|6,06
|1,65
|Enka İnşaat
|6,73
|6,64
|1,36
|Net Holding
|2,34
|2,31
|1,30
|Aygaz
|12,60
|12,46
|1,12
|Netaş Telekomünikasyon
|15,49
|15,34
|0,98
|Ülker Bisküvi
|23,08
|22,88
|0,87
|Akçansa
|12,42
|12,33
|0,73
|Çimsa
|11,87
|11,80
|0,59
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Kaynak: AA