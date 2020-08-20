Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Vestel 17,45 16,22 7,58 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 17,45 16,22 7,58 Global Yatırım Holding 4,55 4,26 6,81 Zorlu Enerji 2,79 2,65 5,28 İpek Doğal Enerji 12,97 12,35 5,02 Petkim 4,43 4,23 4,73 Borusan Mannesmann 12,98 12,48 4,01 Aksa Enerji 5,61 5,43 3,31 Yataş 7,99 7,75 3,10 Hektaş 12,12 11,77 2,97 Oyak Çimento 7,98 7,84 1,79 Kardemir (D) 2,98 2,93 1,71 Tüpraş 87,40 85,95 1,69 Güneş Sigorta 6,16 6,06 1,65 Enka İnşaat 6,73 6,64 1,36 Net Holding 2,34 2,31 1,30 Aygaz 12,60 12,46 1,12 Netaş Telekomünikasyon 15,49 15,34 0,98 Ülker Bisküvi 23,08 22,88 0,87 Akçansa 12,42 12,33 0,73 Çimsa 11,87 11,80 0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA